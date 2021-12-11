ПФР: пенсию за декабрь и январь могут выплатить одновременно

В декабре некоторые российские пенсионеры смогу получить сразу две выплаты. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда РФ.

Так, перед Новым годом сразу две пенсии, как ожидается, придут гражданам, которые получают выплаты первого числа каждого месяца. «Вторая» пенсия поступит им в конце декабря, а не в начале января.

При этом в ПФР обратили внимание пенсионеров на то, что в январе сократилось число выходных дней Почты России. Следовательно, перемены в графике не затронут тех, кто получает пенсии с 3-го числа.

10 декабря глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов направил в правительство законопроект о ежегодной выплате российским пенсионерам 13-й пенсии. По его словам, целью инициативы является борьба с бедностью, а пенсионеров он назвал «самыми социально незащищенными гражданами».

20 ноября сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, утвержденным Минтрудом, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации, могут раньше.