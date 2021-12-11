Возбуждено дело по факту ДТП с погибшими в Приморье

Во Владивостоке полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом. Об этом говорится 11 декабря в сообщении на сайте регионального главка полиции.

Авария произошла на улице Новоивановская.

«Установлено, что около трех часов ночи водитель автомашины Subaru Forester при движении в районе дома № 3 на улице Новоивановская не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего машина врезалась в жилой дом и припаркованный около него автомобиль Honda Odyssey», — уточнили в полиции.

На месте аварии погибли два человека, третий находится в реанимации.

В ходе расследования установлено, что автомобиль был взят в аренду 25-летним мужчиной. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

С места ДТП полицейские изъяли документы, аэрозольный пистолет марки «Пионер» и страйкбольную имитационную гранату.

10 декабря во Владимирской области автомобиль «Лада» врезался в дерево. Погибли два человека, еще один пострадал.

18 октября в Островском районе Псковской области в результате столкновения иномарки с деревом погиб водитель. Авария произошла на 36-м километре автодороги Остров–Новоржев.