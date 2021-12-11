Прямой эфир
Спорт
Презентована экипировка российских спортсменов для Олимпиады в Пекине
Мир
В Британии предложили создать фронт помощи Украине против России
Экономика
Медведчук выступил за прямую закупку газа Киевом у России
Наука
В США опубликовали результаты третьей фазы исследований «Коронавира»
Мир
РФ закрыла въезд из девяти африканских стран и Гонконга из-за «Омикрона»
Наука
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против «Омикрона»
Мир
Кремль обеспокоился переброской военной техники НАТО в Грецию
Туризм
В Госдуме допустили ограничения на поездки в Египет из-за «Омикрона»
Авто
Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение
Мир
Bloomberg узнал о неготовности Турции воевать против РФ из-за Украины

Медведчук выступил за прямую закупку газа Киевом у России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киеву надо покупать газ напрямую у России, ведь Украина и так приобретает российский газ, но через посредников и дороже. Об этом 10 декабря заявил в интервью Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В заверительной атмосфере: что Байден пообещал Зеленскому и чего ждать Донбассу
Помогли ли переговоры президента США с российским и украинским лидерами снизить напряженность

По его словам, ГТС Украины «скоро превратится в музей металлолома». Медведчук задался вопросом, если снизится транзит, то где Киев купит газ.

«На бирже в Дюссельдорфе? В Словакии? А Словакия, что — газ добывает? Или Польша. Или Венгрия, из которой мы уже не получаем, потому что она уже получает газ через «Турецкий поток», — цитирует его телеканал UkrLive.

Как добавил Медведчук, власти Украины «дурят людей», говоря, что не покупают газ у России.

«А ведь это изменило бы ситуацию… Если бы мы подписали прямой контракт хотя бы в 2019 году, то цена на газ бы была в районе $175. $175, а не то, что происходит сегодня!» — добавил политик.

Также он указал, что Украина может не пережить зиму с высокими ценами на газ.

Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.

8 декабря Медведчук отметил, что при президенте Владимире Зеленском страна еще глубже погрузилась в экономический кризис. К концу срока полномочий главы государства Украина откатится на годы назад, добавил политик.

15 ноября депутат Верховной рады от партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Мария Ионова отметила, что власти Украины лгут относительно покупки угля у России. 20 октября национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, где сообщила о сложившейся на рынках энергетических ресурсов страны катастрофической ситуации. В организации отметили, что в 2021 году резко выросла стоимость энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий оказалась в четыре-пять раз выше, чем у конкурентов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021