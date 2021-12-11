Медведчук выступил за прямую закупку газа Киевом у России

Киеву надо покупать газ напрямую у России, ведь Украина и так приобретает российский газ, но через посредников и дороже. Об этом 10 декабря заявил в интервью Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, ГТС Украины «скоро превратится в музей металлолома». Медведчук задался вопросом, если снизится транзит, то где Киев купит газ.

«На бирже в Дюссельдорфе? В Словакии? А Словакия, что — газ добывает? Или Польша. Или Венгрия, из которой мы уже не получаем, потому что она уже получает газ через «Турецкий поток», — цитирует его телеканал UkrLive.

Как добавил Медведчук, власти Украины «дурят людей», говоря, что не покупают газ у России.

«А ведь это изменило бы ситуацию… Если бы мы подписали прямой контракт хотя бы в 2019 году, то цена на газ бы была в районе $175. $175, а не то, что происходит сегодня!» — добавил политик.

Также он указал, что Украина может не пережить зиму с высокими ценами на газ.

Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.

8 декабря Медведчук отметил, что при президенте Владимире Зеленском страна еще глубже погрузилась в экономический кризис. К концу срока полномочий главы государства Украина откатится на годы назад, добавил политик.

15 ноября депутат Верховной рады от партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Мария Ионова отметила, что власти Украины лгут относительно покупки угля у России. 20 октября национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, где сообщила о сложившейся на рынках энергетических ресурсов страны катастрофической ситуации. В организации отметили, что в 2021 году резко выросла стоимость энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий оказалась в четыре-пять раз выше, чем у конкурентов.