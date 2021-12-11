Президент Украины Зеленский заявил, что не исключает проведения референдума по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным проведение референдума по вопросу Донбасса. Об этом он рассказал 10 декабря в эфире телеканала «1+1».

«Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — заявил он.

Кроме того, Зеленский не исключил появление отдельного формата для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Украины заверил, что такое направление поддерживают США и Европа.

Комментируя вероятность прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, Зеленский отметил, что с президентом США Джо Байденом это не обсуждал.

Накануне состоялись переговоры Зеленского и Байдена по телефону, которые длились около полутора часов. Согласно официальным данным, стороны скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе.

Комментируя итоги переговоров, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук указал, что Зеленский за время своего президентства не воспользовался окном возможностей для урегулирования конфликта на Донбассе, однако оно еще остается открытым.

По его словам, на пике своего авторитета Зеленский мог сделать очень многое, существенное и эффективное, которое привело к мирному урегулированию и полному выполнению Минских соглашений.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в стране. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву. Россия в свою очередь неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а для достижения мира Киеву следует выполнять минские договоренности и вести переговоры с ДНР и ЛНР.