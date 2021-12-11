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В России выявили 30 288 случаев COVID-19 за сутки

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За последние сутки в России выявили 30 288 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 446 человек», — говорится в сообщении.

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Наибольшее количество новых случаев за прошедшие 24 часа выявлено в Москве (3140), Санкт-Петербурге (2045) и Московской области (1833).

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 986 967 случаев COVID-19, скончался от последствий заболевания 288 351 человек, выздоровели 8 709 964 пациента.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что эпидемситуация по коронавирусу осложнилась в трех регионах России, а в 12 стала лучше. Также вице-премьер сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%.

7 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент привиты более 72 млн граждан. По его словам, 65 млн жителей прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Сделать прививку любой желающий может бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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