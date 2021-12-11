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НИЦ имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против «Омикрон»-штамма

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Национальный исследовательских центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 10 декабря сообщил директор центра Александр Гинцбург.

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«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину («Спутник V», — Ред.) пока нет», — цитирует 11 декабря специалиста «РИА Новости».

Ранее он рассказывал, что центр Гамалеи подстраивает профилактический препарат против нового штамма коронавируса. По его словам, то же самое делалось для всех предыдущих вариантов инфекции. Все полученные препараты хранятся в холодильниках учреждения.

10 декабря Гинцбург заявил, что специалисты НИЦ выделили образец штамма коронавируса «Омикрон» из организмов двоих заразившихся россиян. Под новую мутацию менять российскую вакцину «Спутник V» рано, объяснил он, отмечает «Газета.Ru». По его словам, сначала важно изучить эффективность существующего препарата перед «Омикрон»-штаммом.

Ранее о том, что два гражданина, вернувшиеся в Россию из ЮАР и заразившиеся «Омикрон»-штаммом коронавируса, переносят болезнь в легкой форме заявлял глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В это же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения коронавируса, а также появления нового штамма «Омикрон»

30 ноября стало известно, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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