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Блогеры в Тюмени устроили вечеринку в период жестких ограничений

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В Тюмени корпоратив для блогеров посетили более тысячи человек. Об этом 11 декабря сообщает Telegram-канал «Тюмень №1».

Масштабная вечеринка прошла 10 декабря в баре улице Герцена. В размещенных в соцсетях роликах с мероприятия видно, что присутствующие пренебрегали средствами индивидуальной защиты, а также социальной дистанцией.

Как выяснили «Известия», QR-код для посещения вечеринки не был нужен. Мероприятие могли посетить все желающие блогеры, даже начинающие, с маленьким количеством подписчиков.

С 8 ноября жителям Тюменской области требуются QR-коды для посещения ряда культурных и спортивных объектов. Требование касается театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, спортивных учреждений при проведении в них массовых мероприятий. Школьники переведены на дистанционное обучение.

2 декабря губернатор региона Александр Моор подписал постановление, согласно которому с 24 декабря QR-коды будут требовать в салонах красоты, ночных клубах и базах отдыха.

В Тюменской области до 31 декабря продлен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Так, с 23 октября действует запрет на работу с 24.00 до 6.00 кафе, ресторанов, ночных клубов. Ограничения не касаются работы предприятий общепита, которые обслуживают пассажиров в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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