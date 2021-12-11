Гинцбург рассказал о состоянии вернувшихся из ЮАР россиян с «Омикроном»

У двоих вернувшихся из ЮАР россиян с выявленным «Омикрон»-штаммом коронавируса болезнь протекает в легкой форме, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — приводит его слова «РИА Новости» 11 декабря.

Ранее о том, что два гражданина, вернувшиеся в Россию из ЮАР и заразившиеся «Омикрон»-штаммом коронавируса, переносят болезнь в легкой форме заявлял глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

10 декабря Гинцбург рассказал, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выделил образец штамма коронавируса «Омикрон» из организмов двоих заразившихся россиян.

При этом, по его словам, пока рано менять российскую вакцину «Спутник V» под новую мутацию, поскольку сначала важно изучить эффективность существующего препарата перед «Омикрон»-штаммом.

В это же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения коронавируса, а также появления нового штамма «Омикрон»

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин счел закрытие воздушной границы со странами Южной Африки эффективной мерой для предотвращения распространения «Омикрона».

30 ноября стало извсетно, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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