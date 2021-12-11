Bloomberg узнал о неготовности Турции воевать против РФ из-за Украины

Анкара не будет выступать на стороне Киева, если начнутся боевые действия с участием России и Украины, пишет 9 декабря Bloomberg.

Собеседник агентства подчеркнул, что нежелание Турции противостоять России отражает внешнюю политику «маневрирования» президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кроме того, как передает Bloomberg, даже членство Анкары в НАТО и усиление военного сотрудничества с украинской стороной в виде продажи Киеву беспилотников Bayraktar TB2 не повлияют на решение не вступать в конфронтацию с Россией.

«Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы», — пояснил источник.

8 декабря Эрдоган выразил готовность оказать поддержку России и Украине для «деэскалации напряженности». Он подчеркнул, что Турция готова содействовать «миру в этом регионе».

28 ноября турецкий лидер уже заявлял о готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной. По его словам, турецкая сторона рассчитывает на свое участие в решении кризиса между странами, намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой.

Политолог и эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Эрдоган подобными заявлениями стремится показать свою геополитическую значимость.

При этом греческий политолог Пол Антонопулос 26 сентября указал, что Анкара может быть ненадежным партнером для Москвы, если посчитает связи с Западом более выгодными.