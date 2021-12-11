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Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря не исключил проведение всеукраинского референдума по Донбассу и прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

Кроме того, украинский лидер не исключил проведение отдельного формата и прямых переговоров с президентом РФ.

«Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», — сказал политик.

В свою очередь, пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленский и лидер США Джо Байден скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе. На переговорах по телефону главы Белого дома и Украины также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в регионе и затронули ход внутренних реформ на Украине.

5 декабря глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По его словам, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Киев перебрасывает на восток Украины к линии соприкосновения в Донбассе тяжелую артиллерию. По ее словам, речь идет, в частности, о крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой технике.

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