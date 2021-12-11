Немцу могут выплатить компенсацию за повреждение спины на удаленке

Суд в Германии постановил, что мужчина, получивший травму спины во время работы на удаленке может рассчитывать на выплату по страховке от несчастных случаев на рабочем месте. Об этом 9 декабря сообщает The Guardian.

Отмечается, что мужчина поскользнулся и упал, когда спускался утром на первый этаж своего дома по винтовой лестнице к рабочему месту. В итоге он сломал позвоночник.

Как постановил суд, инцидент можно считать страховым случаем, поскольку технически мужчина получил травму по дороге на работу.

При этом уточняется, что решающим моментом стало то, что работник травмировал спину, направляясь непосредственно к своему рабочему месту. Пострадавшему было бы отказано в удовлетворении иска, если бы он упал, направляясь, например, завтракать перед началом рабочего дня.

Несмотря на постановление суда, страховая компания обжаловала приговор. Пока деньги немцу не выплатили.

В то же время Федеральный суд Германии постановил, что «если застрахованная деятельность осуществляется в домашнем хозяйстве застрахованного лица или в другом месте, страховая защита предоставляется в том же объеме, что и в случае, когда деятельность осуществляется на территории компании».

9 декабря стало известно, что власти Белгородской области рассмотрят возможность выплаты компенсаций родителям за домашнее обучение детей.