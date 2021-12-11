Прямой эфир
Спорт
Презентована экипировка российских спортсменов для Олимпиады в Пекине
Мир
Премьер Польши выдвинул России ультиматум
Наука
Российский стартап примет участие в конкурсе Илона Маска
Спорт
Карлсен обыграл Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам
Мир
РФ закрыла въезд из девяти африканских стран и Гонконга из-за «Омикрона»
Наука
Центр Гамалеи выделил образец штамма «Омикрон»
Мир
Столтенберг исключил компромиссы с РФ по решению Украины войти в НАТО
Экономика
В ПФР рассказали о получателях двух пенсий в декабре
Мир
Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу
Мир
Медведчук рассказал о неиспользованном «окне возможностей» по Донбассу
Сюжет:

Медведчук рассказал о неиспользованном «окне возможностей» по Донбассу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский лидер Владимир Зеленский за время своего президентства не воспользовался окном возможностей для урегулирования конфликта на Донбассе, однако оно еще остается открытым. Об этом рассказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.

В заверительной атмосфере: что Байден пообещал Зеленскому и чего ждать Донбассу
Помогли ли переговоры президента США с российским и украинским лидерами снизить напряженность

«Я утверждаю, что это окно возможностей, о котором я говорил два года назад, остается открытым. И, кстати, очень важно, что оно было открытым именно все эти два года, это важный элемент, потому что у Зеленского были все возможности», — заявил Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

По его словам, на пике своего авторитета Зеленский мог сделать «очень многое, существенное и эффективное, которое бы в своей совокупности привело к мирному урегулированию и полному выполнению минских соглашений».

Он также напомнил, что в партии ранее представили план по урегулированию на Донбассе. Виктор Медведчук добавил, что хотел бы встречи лидеров России и Украины.

«Пойдет президент [России Владимир] Путин на эти переговоры или нет, мне неизвестно. И я сторонник того, что должны быть прямые переговоры между президентами наших стран», — подытожил Медведчук.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума по Донбассу и прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

В этот же день пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленский и лидер США Джо Байден скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе. За день до этого состоялись их переговоры по телефону, которые длились около полутора часов. В частности, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге о своей беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ на Украине.

На переговорах Путина и Байдена 7 декабря также обсуждалась внутриукраинская проблематика. В частности, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021