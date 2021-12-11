Медведчук рассказал о неиспользованном «окне возможностей» по Донбассу

Украинский лидер Владимир Зеленский за время своего президентства не воспользовался окном возможностей для урегулирования конфликта на Донбассе, однако оно еще остается открытым. Об этом рассказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.

«Я утверждаю, что это окно возможностей, о котором я говорил два года назад, остается открытым. И, кстати, очень важно, что оно было открытым именно все эти два года, это важный элемент, потому что у Зеленского были все возможности», — заявил Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

По его словам, на пике своего авторитета Зеленский мог сделать «очень многое, существенное и эффективное, которое бы в своей совокупности привело к мирному урегулированию и полному выполнению минских соглашений».

Он также напомнил, что в партии ранее представили план по урегулированию на Донбассе. Виктор Медведчук добавил, что хотел бы встречи лидеров России и Украины.

«Пойдет президент [России Владимир] Путин на эти переговоры или нет, мне неизвестно. И я сторонник того, что должны быть прямые переговоры между президентами наших стран», — подытожил Медведчук.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума по Донбассу и прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

В этот же день пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленский и лидер США Джо Байден скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе. За день до этого состоялись их переговоры по телефону, которые длились около полутора часов. В частности, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге о своей беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ на Украине.

На переговорах Путина и Байдена 7 декабря также обсуждалась внутриукраинская проблематика. В частности, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».