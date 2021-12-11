Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение

Дорожные камеры официально смогут фиксировать опасное вождение. Об этом 11 декабря сообщает газета «Коммерсант».

По сведениям газеты, соответствующий документ готовят Росстандарт и МВД. Его планируется утвердить уже в 2022 году,

Новый стандарт вносит изменения в ГОСТ от 2017 года. Так, впервые будет предусмотрена возможность фиксации в автоматическом режиме такого состава правонарушения, как опасное вождение.

Также из текста документа следует, что МВД планирует вновь наказывать водителей за превышение средней скорости движения, от чего полиция отказалась в 2021 году после семи лет применения.

Нововведения коснутся не только стационарных камер, но и «специальных технических средства автоматической фотовидеофиксации» при их «наведении» на зону контроля. Как уточнил «Коммерсант», поправка позволит легализовать вынесение штрафов с помощью смартфонов граждан, использующих приложение «Помощник Москвы».

Отмечается, что ГОСТ разрабатывает Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД).

Действующий ГОСТ Р 57144 с требованиями к дорожным камерам вступил в силу 1 июня 2017 года. В документе представлена классификация комплексов, перечень фиксируемых нарушений, минимальная и максимальная дальность измерений.

Ранее, 2 декабря, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что в партии разработали законопроект, который устанавливает штрафы за опасное вождение — 5 тыс. рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишением водительских прав на срок до года.

В ноябре замглавы международного комитета Совета Федерации Валерий Васильев предложил ввести уголовное наказание за опасное вождение. Сенатор отметил, что за нарушение только скоростного режима такие водители за один день получают десятки штрафов, но это их не останавливает и они продолжают ездить по Москве со скоростью 200 км/ч, поэтому недостаточно наказывать нарушителей ПДД только штрафами.

12 октября российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, данный термин обозначает сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения. Отмечается, что само агрессивное вождение можно подвести под термин «опасное вождение».