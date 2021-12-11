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Байден и Шольц договорились вместе реагировать на войска РФ близ Украины

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Новоизбранный канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Об этом в пятницу, 10 декабря сообщатся на сайте Белого дома.

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«Лидеры обсудили нашу совместную работу по всему спектру глобальных проблем, включая продолжающиеся усилия по прекращению пандемии COVID-19, противодействию угрозе изменения климата и противодействию эскалации сил России вокруг Украины», — говорится в сообщении.

Американский лидер также подтвердил свою поддержку крепких американо-германских отношений и желание их углублять. Байден и Шольц сошлись во мнении, что трансатлантическая дружба обязательна для решения нынешних и будущих вызовов.

Кроме того, президент США поздравил канцлера с назначением и формированием правящей коалиции.

Ранее, 8 декабря, комментируя ситуацию вокруг Украины, Шольц заявил, что необходимо соблюдать принцип нерушимости границ, в противном случае будут «последствия». Также канцлер ФРГ подчеркнул, что главное в ситуации с Украиной — не допустить конфронтации.

В зарубежных СМИ всё чаще появляется информация о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вбросами и агрессивной риторикой.

Кроме того, 7 декабря глава Белого дома Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным сообщил ему об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины.

Социал-демократ Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии 8 декабря по итогам голосования в бундестаге. За политика проголосовали 395 депутатов.

Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ, сменив на этом посту Ангелу Меркель, находившуюся у власти в течение 16 лет.

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