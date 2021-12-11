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Минимум 12 человек пострадали при взрывах на юге Ливана

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Несколько мощных взрывов прогремели в пятницу, 10 декабря, в лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шимали на юге Ливана, передает новостной портал El Nashra.

По предварительным данным, причиной взрывов стал пожар, вспыхнувший на оружейном складе, который принадлежит радикальному палестинскому движению ХАМАС.

В результате инцидента по меньшей мере 12 человек получили ранения, несколько из них были доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.

Отмечается, что погибших в результате взрывов нет.

Военнослужащие ливанской армии оцепили район взрыва, следует из сообщения. Спасатели уже локализовали очаги возгорания, чтобы не допустить распространения пожара на жилые дома.

22 ноября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что РФ передала Ливану спутниковые снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута.

4 августа 2020 года в Бейруте произошел взрыв, который разрушил морской порт города, тысячу домов на его территории.

По официальной версии властей, сдетонировали около 2,75 тыс. т аммиачной селитры, изъятой таможней Ливана шесть лет назад. Позже выяснилось, что владельцем судна Rhosus, которое доставило груз с селитрой в порт Бейрута в 2013 году, был российский бизнесмен Игорь Гречушкин.

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