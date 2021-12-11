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Презентована экипировка российских спортсменов для Олимпиады в Пекине

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Показ формы российских спортсменов для выступления на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году состоялся 10 декабря на льду «ВТБ Арены» в Москве.

Амбассадором коллекции Beijing 2022 стала двукратная победительница Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Известий».

Зрителям на показе продемонстрировали спортивную, тренировочную, парадную форму, повседневную одежду, а также различные аксессуары от компании Zasport.

На спортивной одежде есть изображения географической карты, очертания озера Байкал, Сочи, Сахалина, Камчатки, озера Ладога, Земли Франца-Иосифа, Новосибирских островов, Северной Земли, острова Врангеля, Новой Земли. Также на форме изображены пиктограммы зимних видов спорта, стилизованные под иероглифы.

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«При разработке коллекции перед нашей командой стояла сложная задача — сохранить национальную идентичность, не используя государственную символику страны. Также мы уже по сложившейся традиции вспомнили страну, где проходит Олимпиада: на форме есть и надпись Beijing, и драконы, приносящие удачу», — поделилась основательница бренда Zasport Анастасия Задорина.

Основные цвета коллекции Beijing 2022 — темно-синий, красный и голубовато-зеленый, который, по словам Задориной, в китайской культуре символизирует энергию и жизненную силу.

В экипировке использованы технологичные ткани, в том числе, материал с водоотталкивающей пропиткой Water Repellent, комбинация легкого флиса с нейлоном, ткани, обладающие свойствами регуляции влаги. Еще одна интересная деталь — в капюшон костюма вшита защитная маска.

Всего участники Игр в Пекине и члены делегации получат комплекты, включающие в себя 68 единиц: парадный костюм, наградной костюм, тренировочный костюм, термобелье, кроссовки, утепленные ботинки, шапки, балаклава, солнцезащитные очки многое другое.

Перед началом показа перед зрителями выступили двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его сын Александр, а также олимпийская чемпионка Алина Загитова, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее, 9 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил форму российских хоккеистов на Олимпиаде в Пекине. Делегация российских спортсменов станет на одной из самых представительных этих Играх — в ее состав войдут более 450 человек.

В августе президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что россияне на Олимпийских играх – 2022 выступят под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В соревнованиях примут участие свыше 3 тыс. спортсменов из 95 стран. В рамках состязаний разыграют 109 комплектов наград.

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