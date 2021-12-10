Партия новых автобусов ЛиАЗ поступила в Великий Новгород
В Великий Новгород доставили одну из первых партий новых автобусов марки ЛиАЗ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.
В общей сложности в город поступили 12 автобусов 2021 года выпуска. Транспорт закупил перевозчик ООО «Городское ПАТП», уточняет ИА FlashNord.
Отмечается, что транспорт предназначен для передвижения по магистральным маршрутам. Работают они на экологически чистом природном топливе — газе.
Салоны автобусов оснащены электронным табло, так называемой бегущей строкой, а также системой контроля и работоспособности водителя, камерами внутреннего видеонаблюдения.
Выпустить новый транспорт на маршруты планируется в ближайшее время.