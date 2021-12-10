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В Госдуме объяснили получение пенсии два раза в декабре

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Некоторые пенсионеры получат выплаты два раза в декабре, поскольку многие госучреждения, в том числе отделения Почты России, будут закрыты в период новогодних праздников. Об этом 10 декабря заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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Ранее в пятницу в Пенсионном фонде России рассказали, что пенсионеры, получающие выплаты 1-го числа каждого месяца через отделения «Почты России», пенсия за январь положена в декабре.

Как объяснила Бессараб в беседе с телеканалом «Дума ТВ», из-за выходных и сдвигов в графике могут произойти задержки при начислении пенсий и социальных пособий. Чтобы этого не допустить выплаты за январь выплачиваются в декабре.

10 декабря глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов направил в правительство законопроект о ежегодной выплате российским пенсионерам 13-й пенсии. Он подчеркнул, что предложение направлено на борьбу с бедностью, а пенсионеров он назвал «самыми социально незащищенными гражданами».

Ранее, 20 ноября, сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, утвержденным Минтрудом, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше.

Еще россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

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