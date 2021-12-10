Современный кинозал открыли в Доме культуры в Рязанской области

В Спасском районном Доме культуры Рязанской области оборудовали современный кинозал. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, Спасский ДК стал одним из победителей конкурса Фонда кино по созданию условий для показа национальных кинофильмов в залах, расположенных в населенных пунктах с населением до 500 тыс. человек.

Стоимость оборудования зала составила 5 млн рублей. В качестве кинотеатра помещение будет задействовано четыре дня в неделю, в остальные в нем будут заниматься творческие коллективы, пишет РИА «7 новостей».

Зал открыли при поддержке Фонда кино в рамках нацпроекта «Культура».

3 декабря в Доме культуры села Веселоярск Алтайского края открыли 3D-кинозал и модельную библиотеку. Стоимость оборудования для кинозала составила 5 млн рублей.