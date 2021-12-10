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Проект благоустройства улицы Советской утвердили в Оренбурге

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В Оренбурге утвержден дизайн-проект благоустройства улицы Советской на участке от улицы Володарского до набережной реки Урал. Его авторами стали архитекторы Центра развития архитектуры и городской среды.

Как отмечает РИА «Оренбуржье», при разработке концепции учитывалось сохранение исторической идентичности. Дизайн-проект благоустройства улицы Советская принят большинством голосов с рядом рекомендаций относительно освещения, озеленения и организации доступной среды для маломобильных граждан. Проектирование скверов им. Ленина и Осипенко будет проведено отдельно.

Напомним, в Оренбурге обновили три общественных пространства: парк на улице Березка, парк на улице Илекской и восточная часть набережной реки Урал. В частности, на набережной от пешеходного моста до улицы Красная площадь проведены новые дорожки, уложена плитка.

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