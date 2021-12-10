Продажу бывшего клуба «Родник» отменили в Глазове

В Глазове (Удмуртия) приостановили торги по продаже здания бывшего молодежного клуба «Родник». Об этом глава города Сергей Коновалов сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

С инициативой отменить продажу здания выступил Молодежный парламент города. Бывший клуб предлагается преобразовать в нечто новое, а для этого разработать специальную концепцию, пишет ИА «Сусанин».

«Здание требует очень больших инвестиций, состояние его непростое. Будем помогать молодежи просчитывать финансовую модель — нужно заинтересовать не только наше молодое поколение, но и возможных инвесторов, посмотреть возможности муниципальных, региональных и федеральных программ и конкурсов», — прокомментировал Коновалов.

Торги на продажу в настоящее время приостановлены. Их объявили осенью 2020 года. Тогда стоимость здания составляла около 7,3 млн рублей.