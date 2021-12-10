Житель Дубны пригрозил устроить стрельбу в МФЦ из-за QR-кодов

В подмосковной Дубне у мужчины возник конфликт с сотрудниками МФЦ из-за QR-кодов, он пригрозил вернуться и устроить стрельбу. Об этом сообщил РЕН ТВ, источник знакомый с ситуацией.

По данным телеканала, местный житель пришел в МФЦ пожаловаться, что после прохождения вакцинации от коронавируса он длительное время не может получить QR-код. В ходе спора с представителями центра он пригрозил вернуться с оружием через три дня и ушел.

Собеседник РЕН ТВ отметил, что личность мужчины установлена. Недовольным посетителем оказался 42-летний Дмитрий С. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее, 7 декабря стрельба произошла в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Стрельбу открыл посетитель Сергей Глазов. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники центра, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) уточнили, что конфликт произошел из-за того, что посетитель отказался надеть маску. По данным ОНК, Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.

8 декабря злоумышленник признал вину в убийстве. 9 декабря Пресненский суд Москвы отправил Глазова под арест до 7 февраля 2022 года. Мужчине предъявили обвинения по трем статьям УК: убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица, и оборот оружия.