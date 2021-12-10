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Пять скверов и набережные благоустроят в Красноярске в 2022 году

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В Красноярске в 2022 году планируют благоустроить пять скверов, две набережные, а также бульвар. Об этом сообщает городская администрация.

По данным властей, на заросшей территории на улице Киренского появится зона тихого отдыха с цветником, площадки для детей и прогулочные дорожки. Проект предусматривает установку качелей для взрослых, площадку с резиновыми горками и батутом, а также озеленительные работы, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Также работы пройдут в скверах на улице Полтавской у дома № 32, на улице Робеспьера, 19, улице Академика Павлова, 40-42, в микрорайоне Солнечный по проспекту Молодежному, а также на бульваре по проспекту Ульяновскому.

На набережной Качи благоустройство станет продолжением уже выполненных работ в переулке Речном, Юдинском сквере и на участке от улицы Обороны до улицы Вейнбаума. На участке запланирована замена покрытия, обустройство пешеходных и велодорожек. Под низкими мостами будут обустроены деревянные пути. Также проект предусматривает обновление лестниц и спусков, озеленение.

Набережной за ДК имени 1 мая разобьют на несколько зон для разного типа отдыха. Например, верхнюю зону отведут под активное времяпрепровождение — пробежки и прогулки, а внизу обустроят пространство у воды и зону отдыха для детей и взрослых с качелями и игровыми элементами. Изюминкой станет смотровая площадка «Ладейка». На этом месте раньше была одноименная станица, защищающая Красноярский острог от набегов.

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