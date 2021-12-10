Зеленский заявил об обсуждении с Байденом документов РФ и США

Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что в телефонном разговоре с главой Белого дома Джо Байденом обсуждал некоторые документы, о которых договариваются РФ и США.

«Говорили о нескольких документах, о которых сегодня договариваются США и Россия, некоторые платформы, я имею в виду, на которых они могут встречаться и обговаривать, мы даже об этом говорили достаточно детально», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

О каких именно документах шла речь, украинский лидер не уточнил.

Переговоры президентов Украины и США состоялись 9 декабря. Они длились около полутора часа. В частности, Байден рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Также президент США заявил, что решение о вступлении страны в НАТО — это решение сугубо Украины и альянса.

7 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина с главой Белого дома. В тот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным.

Переговоры глав США и РФ прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Их общение длилось два часа. В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Байден в ходе беседы акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

10 декабря стало известно, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ.