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Подрядчика для продления линии метро выбрали в Нижнем Новгороде

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Петербургская компания «Строительно-монтажное управление — 15» займется проектными и строительно-монтажными работами по продлению Сормовско-Мещерской линии Нижегородского метрополитена на первом этапе.

За 204,59 млн рублей подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания и подготовить рабочую документацию. Работы будут проводиться на площади Ленина, набережной Гребневской протоки, Стрелке, Мещерском бульваре. Речь идет о притоннельном сооружении ВУ-2 на линии от станции «Московской» до «Стрелки». Работы должны быть завершены до конца лета 2022 года, передает ИА «НьюсНН». Это лишь первый этап работ по строительству подземки в этом направлении. Далее планируется продолжить линию до станции «Волга».

Напомним, власти Нижнего Новгорода выделили 35 млрд рублей на продление Автозаводской линии метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная». Подрядчик обязан предложить не менее двух вариантов трассы продления ветки с промежуточной станцией «Оперный театр». Станция «Площадь Свободы» должна стать промежуточной, которую в будущем можно будет задействовать в качестве пересадочной на смежную линию. Станцию метро «Сенная» планируют построить по ускоренному плану и завершить работы за три года, до 2026 года.

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