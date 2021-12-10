Новое реанимационное отделение открыли в Красноярской краевой больнице

В Красноярской краевой больнице открыли новое отделение анестезиологии-реаниматологии № 7. Оно рассчитано на 12 коек, сообщает пресс-служба медучреждения.

Отделение оснастили современным оборудованием, отвечающим всем требованиям реанимационной помощи. В том числе аппаратами ИВЛ, цифровыми мониторами, инфузоматами, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Интенсивную терапию в отделении будут проходить пациенты после плановых и экстренных операций, например, после трансплантации печени и почек. Ранее их распределяли между разными реанимационными отделениями больницы в зависимости от свободных мест.

«Достаточно долго к этому шли — порядка пяти лет. Изначально планировали только под трансплантированных пациентов после пересадки печени и почек. Потом концепция поменялась — сейчас здесь будут получать интенсивную терапию пациенты после плановой и экстренной хирургии, например, после радикальных и реконструктивных операций на печени, щитовидной железе, после резекции различных абдоминальных опухолей, опухолей надпочечников», - объяснил завотделением Сергей Сорсунов.

Ежегодно в краевой больнице проводится 17 тыс. оперативных вмешательств, в том числе высокотехнологичных и сложных. Решение о создании дополнительного отделения анестезиологии-реанимации было принято, чтобы избежать дефицита реанимационных коек.