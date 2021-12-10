Еще один IT-центр появился в Якутии

В селе Ытык-Кюель Таттинского района Якутии торжественно открылся двенадцатый в регионе IT-центр. В районе уже существует ряд развивающихся IT-проектов, например Ayan—– веб-сервис для построения туристических маршрутов, Mandar — маркетплейс продуктов декоративно-прикладного искусства.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов отметил, что у Таттинского района большой потенциал в развитии IT-отрасли, передает ИA SakhaNews.

«Ваша команда стала на зимнем хакатоне Hack the ice лучшей среди районов. Учащиеся улуса регулярно участвуют и занимают призовые места в конкурсе «Моя профессия — IT». Напомню, что в IT-центрах будут обучаться не только школьники и студенты, но и взрослое население на курсах переобучения по цифровым компетенциям», — сказал министр.

Всего в Республике Саха до 2024 года создадут 17 IT-центров. Их задача состоит в повышении цифровой грамотности населения и создании на местах стартапов. IT-центры уже созданы и функционируют в Намском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском и Среднеколымском районах. Реализация проектов по открытию IT-центров началась по указу главы Якутии и инициативе ответственного ведомства при поддержке муниципалитетов и частного бизнеса. За последние годы республика стала одним из главных центров развития IT-отрасли на Дальнем Востоке.