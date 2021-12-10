Прямой эфир
Мир
Минфин США ввел санкции за связи с КНР, Мьянмой, КНДР и Бангладеш
Мир
Глава МИД Литвы подал в отставку из-за транзита белорусских грузов
Мир
США поприветствовали решение суда в Лондоне об экстрадиции Ассанжа
Спорт
Карлсен обыграл Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам
Армия
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Общество
Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за гололедицы
Мир
В США заявили о праве украинского судна на проход в Керченском проливе
Экономика
В ПФР рассказали о получателях двух пенсий в декабре
Мир
Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу
Мир
Самолет МЧС РФ с вирусологами на борту вылетел в ЮАР

Еще один IT-центр появился в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Ытык-Кюель Таттинского района Якутии торжественно открылся двенадцатый в регионе IT-центр. В районе уже существует ряд развивающихся IT-проектов, например Ayan—– веб-сервис для построения туристических маршрутов, Mandar — маркетплейс продуктов декоративно-прикладного искусства.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов отметил, что у Таттинского района большой потенциал в развитии IT-отрасли, передает ИA SakhaNews.

«Ваша команда стала на зимнем хакатоне Hack the ice лучшей среди районов. Учащиеся улуса регулярно участвуют и занимают призовые места в конкурсе «Моя профессия — IT». Напомню, что в IT-центрах будут обучаться не только школьники и студенты, но и взрослое население на курсах переобучения по цифровым компетенциям», — сказал министр.

Всего в Республике Саха до 2024 года создадут 17 IT-центров. Их задача состоит в повышении цифровой грамотности населения и создании на местах стартапов. IT-центры уже созданы и функционируют в Намском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском и Среднеколымском районах. Реализация проектов по открытию IT-центров началась по указу главы Якутии и инициативе ответственного ведомства при поддержке муниципалитетов и частного бизнеса. За последние годы республика стала одним из главных центров развития IT-отрасли на Дальнем Востоке.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021