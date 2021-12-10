Песков заявил о добром отношении Путина к режиссеру Сокурову

Президент РФ Владимир Путин относится к режиссеру Александру Сокурову по-доброму, речи о его аресте быть не может. Об этом 10 декабря сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин раскритиковал предложение режиссера подумать о конструкции российского государства. Российский лидер заявил, что готов подискутировать с Сокуровым и пригласил его к себе. При этом он его обратил внимание, что во время выступления были затронуты «очень тонкие и чувствительные вещи».

Также в ходе заседания СПЧ глава государства рассказал о попытках НАТО превратить Россию в Московию. Он отметил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. Кроме того, президент призвал «не будить лихо» обсуждениями территориальных претензий внутри РФ.

Песков отметил, что Путин жестко отреагировал на слова режиссера, потому что тот «очень непрофессионально» стал затрагивать важные и деликатные темы.