Около десятка километров дорог отремонтировали в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске в 2021 году капитально отремонтировали более 9 км автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы проводились сразу в нескольких районах города. Знаковым стало завершение ремонта участка улицы Ленина — одной из самых востребованных магистралей. В границах от поворота на ОТБ до улицы Сахалинской подрядчик заменил асфальт, полностью обновил инженерные коммуникации, обустроил ливневку, бордюры и тротуары.

Также работы прошли на участке улицы Памятной от Холмской до кладбищенского комплекса «Ласточка». Его протяженность составила 3,6 км. В рамках этого контракта подрядчик не только привел в порядок дорогу, но и возвел два моста через реки Славута и Владимировка, пишет ИА SakhalinMedia.

Кроме того, дорожные работы выполнили на улице Украинской от Ленина до поворота на оптовую базу и на Советской от автодороги Южно-Сахалинск — Синегорск до улицы Альпийской. Были благоустроены два отрезка улицы 4-й Железнодорожной.

Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2022 году ремонт дорог продолжится. По данным на 10 декабря, уже заключены контракты на капремонт улицы Зеленой в Березняках и на продолжение капремонта второго участка улицы Украинской.