Врачебную амбулаторию откроют в поселке Титовка Самарской области

В поселке Титовка городского округа Чапаевск Самарской области готовится к открытию врачебная амбулатория, возведенная в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Строительство началось летом 2021 года. В настоящее время амбулатория оснащается медицинским оборудованием и мебелью, отмечает НИА «Самара».

«В подразделение уже поставили гинекологическое кресло, набор хирургических инструментов, биохимические анализаторы крови, — пояснил главный врач Чапаевской больницы Николай Юрицин. — В новой амбулатории будут получать медпомощь более 2500 жителей поселка».

В жилом районе «Волгарь» Куйбышевского района Самары ведется строительство поликлиники в границах улиц Осетинская и Виталия Талабаева. Проектом предусмотрено возведение шестиэтажного здания, в котором планируется разместить лечебно-диагностическое отделение, помещения инфекционного приема, отделение женской консультации, реабилитационное и хирургическое отделения, дневной стационар. Предусмотрены кабинеты функциональной диагностики, рентгенодиагностики и неотложной помощи. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.