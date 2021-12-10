Предварительное расследование ДТП в Сочи с участием Собчак завершено

Предварительное расследование уголовного дела о ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак завершено, материалы переданы в прокуратуру. Об этом сообщили в МВД России 10 декабря.

«Окончено предварительное расследование уголовного дела о резонансном ДТП, которое произошло 9 октября около 21:00 на автодороге Адлер — Альпика Сервис в Адлерском районе Краснодарского края, <...> уголовное дело в порядке ст. 220 УПК РФ направлено в прокуратуру Сочи Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшими признаны пять человек, допрошены 13 свидетелей. Водителю, перевозившему Собчак, предъявлено обвинение.

«Проведенной автотехнической судебной экспертизой установлено, что действия водителя автомобиля Mercedes не соответствовали требованиям правил дорожного движения Российской Федерации, что явилось причиной ДТП. Адлерским районным судом г. Сочи Краснодарского края в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в ведомстве.

Авария с участием машины, в которой находилась Собчак, произошла 9 октября. Водитель арендованного Mercedes выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, который в результате удара отлетел в микроавтобус.

В результате происшествия погибла женщина. Ее похоронили 14 октября. Еще два человека были госпитализированы.

Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, его поместили под домашний арест. Телеведущая, которая стала свидетелем по данному делу, дала показания следователям.