Торжественное закрытие Года родных языков в Татарстане пройдет 17 декабря

В Татарстане 17 декабря состоится торжественное закрытие Года родных языков и народного единства. Об этом сообщил председатель координационного совета по делам соотечественников при президенте Республики Татарстан, руководитель парламента региона Фарид Мухаметшин.

По его словам, 5 сентября 2020 года глава республики Рустам Минниханов подписал указ об объявлении 2021-го Годом родных языков и народного единства. Затем был утвержден план мероприятий.

«По целому ряду мероприятий было обеспечено участие наших соотечественников за рубежом и активных членов татарских общественных организаций в субъектах Федерации, в том числе в режиме онлайн», — цитирует Мухаметшина ИА «Татар-информ».

Целью проведения Года родных языков и народного единства является сохранение и развитие родных языков, культуры и традиций народов, проживающих на территории Татарстана, а также укрепление единства многонационального народа республики.

2022-й объявлен в Татарстане Годом цифровизации.