Прямой эфир
Мир
Минфин США ввел санкции за связи с КНР, Мьянмой, КНДР и Бангладеш
Мир
Глава МИД Литвы подал в отставку из-за транзита белорусских грузов
Мир
США поприветствовали решение суда в Лондоне об экстрадиции Ассанжа
Спорт
Карлсен обыграл Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам
Армия
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Общество
Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за гололедицы
Мир
В США заявили о праве украинского судна на проход в Керченском проливе
Экономика
В ПФР рассказали о получателях двух пенсий в декабре
Мир
Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу
Мир
Самолет МЧС РФ с вирусологами на борту вылетел в ЮАР

Торжественное закрытие Года родных языков в Татарстане пройдет 17 декабря

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане 17 декабря состоится торжественное закрытие Года родных языков и народного единства. Об этом сообщил председатель координационного совета по делам соотечественников при президенте Республики Татарстан, руководитель парламента региона Фарид Мухаметшин.

По его словам, 5 сентября 2020 года глава республики Рустам Минниханов подписал указ об объявлении 2021-го Годом родных языков и народного единства. Затем был утвержден план мероприятий.

«По целому ряду мероприятий было обеспечено участие наших соотечественников за рубежом и активных членов татарских общественных организаций в субъектах Федерации, в том числе в режиме онлайн», — цитирует Мухаметшина ИА «Татар-информ».

Целью проведения Года родных языков и народного единства является сохранение и развитие родных языков, культуры и традиций народов, проживающих на территории Татарстана, а также укрепление единства многонационального народа республики.

2022-й объявлен в Татарстане Годом цифровизации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021