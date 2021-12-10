Соглашения на 4,9 млрд рублей подписали на форуме «Сделано в Удмуртии»

В рамках форума «Сделано в Удмуртии» Корпорация развития республики подписала шесть соглашений на общую сумму 4,9 млрд рублей. Сразу три контракта удалось заключить с резидентами нового индустриального парка «Ижевск».

Его создадут в Завьяловском районе Удмуртии, первый корпус появится уже в 2024 году. Как отмечает udm-info.ru, резидентам парка также будет доступна льготная промышленная ипотека. Оставшиеся три соглашения подписаны с застройщиком на возведение гостиничного комплекса в Ижевске, новых «Ижевских терм» и запуск производства аддитивной проволоки.

С января по сентябрь 2021 года объем инвестиций в основной капитал Удмуртской Республики составил 72 млрд рублей, что в сопоставимых ценах с учетом инфляции на 6,6 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется действием программ стимулирования инвесторов. Так, правительственная комиссия одобрила 11 новых проектов с потенциальным объемом инвестиций в 5,7 млрд рублей. Еще одной причиной является налоговый вычет в 90% при обновлении оборудования предприятий.