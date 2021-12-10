В ПФР рассказали о получателях двух пенсий в декабре

Пенсионерам, получающим выплаты 1-го числа каждого месяца через отделения «Почты России», пенсия за январь положена в декабре. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает URA.RU со ссылкой на одно из региональных отделений Пенсионного фонда России (ПФР).

«Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому 1-го [числа каждого месяца обычно выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию», — сказали в ПФР.

Кроме того, граждане, получающие выплаты с 3-го числа, смогут получить их вовремя, так как «Почта России» сократит число нерабочих дней.

Ранее в пятницу глава фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил в правительство законопроект о ежегодной выплате российским пенсионерам 13-й пенсии. Он подчеркнул, что предложение направлено на борьбу с бедностью, а пенсионеров он назвал «самыми социально незащищенными гражданами».

7 декабря глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что ведомство по поручению президента РФ Владимира Путина подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Он рассказал, что в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако инфляция по итогам 2021 года будет более высокой.

Ранее, 20 ноября, сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, утвержденным Минтрудом, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Еще россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.