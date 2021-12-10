Два ледовых катка откроют в Ижевске в выходные
В Ижевске (Удмуртия) в парке Кирова и на стадионе «Динамо» откроют ледовые катки. Церемонии состоятся в субботу, 11 ноября, сообщает пресс-служба города.
В парке Кирова будет обустроен самый большой каток в городе. Открытие запланировано на 16:00. Для гостей организуют веселые старты и конкурсы на льду, пишет Udm-info.ru.
В 18:00 открытие катка состоится на стадионе «Динамо». На мероприятии выступят аниматоры и фигуристы. Отмечается, что неофициально каток открыт и работает с 27 ноября.
Кроме того, в полдень стартуют праздничные гулянья в парке Горького. Таким образом будет открыт зимний сезон.