Число самозанятых в Псковской области достигло 8 тыс. человек

Около 8 тыс. самозанятых граждан зарегистрировано в Псковской области. Как заявила замдиректора по специальным проектам центра «Мой бизнес» Наталья Папишина, только порядка 6% самозанятых перешли с ИП, все остальные — физлица.

По ее словам, эта категория работников постоянно растет, и в этом году решено оказать ей поддержку. В центре «Мой бизнес» можно получить льготный микрозаём и содействие популяризации услуг и продуктов - софинансирование рекламных кампаний. Для самозанятых на постоянной основе ведется бесплатное консультирование, проводятся информационно-образовательные мероприятия, передает Псковское агентство информации.

Для самозанятых, которые работают на крупные экосистемы наподобие «Яндекса» или Сбера, могут создать единый негосударственный пенсионный план. Такая инициатива обсуждалась 11 ноября на совещании на площадке ЦСР с участием органов власти и представителей рынка. Система может работать следующим образом: платформы с согласия занятого удерживают долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направляют их на единый счет занятого в НПФ. При этом компании вправе делать дополнительные пенсионные отчисления и за свой счет.