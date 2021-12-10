В МИДе заявили о рисках масштабного конфликта из-за действий Запада по Украине

Безответственное поведение Запада в отношении Украины провоцирует серьезные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе. Об этом 10 декабря сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — говорится в заявлении МИД РФ о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности.

Также в министерстве отметили выраженную президентом США Джо Байденом в ходе состоявшегося 7 декабря разговора с президентом России Владимиром Путиным готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности РФ.

«Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», — заявили в дипведомстве.

На Смоленской площади отметили, что в последнее время распространяются различные вольные интерпретации российской позиции, в связи с чем РФ считает необходимым еще раз разъяснить, что нагнетание конфронтации в отношении России абсолютно неприемлемо.

«В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе», — добавили в МИД РФ.

Вместо того, чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам, утверждается в сообщении.

«Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран — членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в заявлении говорится, что принять участие в выработке гарантий безопасности в Евро-Атлантическом регионе должна Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, для Москвы такие действия являются «красной линией». По его словам, Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.

2 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она подчеркнула, что после окончания холодной войны Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся на восток, однако обещания были забыты и не выполнены.