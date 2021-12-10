Встреча 18-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и столичным ЦСКА 11 декабря пройдет при пустых трибунах. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил московский клуб на своем сайте.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе «ВЭБ-Арена» в присутствии двух команд.Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ЦСКА — «Арсенал» пройдет без зрителей», — рассказали в пресс-службе ЦСКА.

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