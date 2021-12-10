Прямой эфир
Мир
Минфин США ввел санкции за связи с КНР, Мьянмой, КНДР и Бангладеш
Мир
Глава МИД Литвы подал в отставку из-за транзита белорусских грузов
Мир
Ангела Меркель решила написать автобиографию
Спорт
Карлсен обыграл Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам
Армия
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Общество
Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за гололедицы
Мир
В США заявили о праве украинского судна на проход в Керченском проливе
Мир
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира
Политика
Госдуме предложили ввести штрафы за ненадлежащее содержание животных
Мир
МИД РФ обвинил НАТО в подталкивании Украины к агрессивным шагам

Детский дом в Карелии срочно расселили из-за ремонта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воспитанников Центра помощи детям № 1 в карельской Костомукше экстренно выселили. В конце ноября в здании начался ремонт кровли. Однако в проекте не предусмотрели изолирование крыши от осадков во время работ.

Дети в дом: общественники предупреждают об опасности формирования «сиротских гетто»
Почему некоммерческий сектор просит не увеличивать число квартир для сирот в рамках одного дома

В результате снегопада вода начала попадать между перекрытиями, а затем в помещения. В доме отключили электричество. Зданию необходим косметический ремонт, а также замена проводки, передает ИА «Карелinform».

Строительная компания уверяет, что завершит работы до 20 декабря. Сейчас часть воспитанников распределена по другим учреждениям. Кого-то приютили сотрудники центра, кого-то отправили в общежитие колледжа, кого-то в оздоровительный лагерь, а кого-то в больницу. Сотрудников детдома отправили в вынужденный отпуск. Семь человек уже уволились.

Напомним, в России запущен проект по адаптации детей из детских домов в приемных семьях «Школа перемен» для влияния на проблему их возврата в детдома. Благотворительный фонд «Катрен» и онлайн-школа Skysmart вместе с исследовательской компанией Tiburon Research изучили проблемы, которые возникают в приемных семьях, и назвали причины, по которым приемного ребенка возвращают в детский дом. Ежегодно около 5 тыс. детей возвращают в детдом. Пять основных причин: состояние здоровья ребенка, особенности его поведения, трудности с учебой, отношения внутри семьи и тревога и напряжение, связанные как с отношением к семье окружающих, так и с психологическим состоянием самих приемных родителей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021