Детский дом в Карелии срочно расселили из-за ремонта

Воспитанников Центра помощи детям № 1 в карельской Костомукше экстренно выселили. В конце ноября в здании начался ремонт кровли. Однако в проекте не предусмотрели изолирование крыши от осадков во время работ.

В результате снегопада вода начала попадать между перекрытиями, а затем в помещения. В доме отключили электричество. Зданию необходим косметический ремонт, а также замена проводки, передает ИА «Карелinform».

Строительная компания уверяет, что завершит работы до 20 декабря. Сейчас часть воспитанников распределена по другим учреждениям. Кого-то приютили сотрудники центра, кого-то отправили в общежитие колледжа, кого-то в оздоровительный лагерь, а кого-то в больницу. Сотрудников детдома отправили в вынужденный отпуск. Семь человек уже уволились.

Напомним, в России запущен проект по адаптации детей из детских домов в приемных семьях «Школа перемен» для влияния на проблему их возврата в детдома. Благотворительный фонд «Катрен» и онлайн-школа Skysmart вместе с исследовательской компанией Tiburon Research изучили проблемы, которые возникают в приемных семьях, и назвали причины, по которым приемного ребенка возвращают в детский дом. Ежегодно около 5 тыс. детей возвращают в детдом. Пять основных причин: состояние здоровья ребенка, особенности его поведения, трудности с учебой, отношения внутри семьи и тревога и напряжение, связанные как с отношением к семье окружающих, так и с психологическим состоянием самих приемных родителей.