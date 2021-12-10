Песков прокомментировал поражение Непомнящего от Карлсена

Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков 10 декабря прокомментировал поражение российского шахматиста Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.

«Непомнящий — блестящий шахматист. Но он был слабее», — сказал представитель Кремля.

О победе Карлсена стало известно ранее в этот день. По итогам 11 партий он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5 черными фигурами. Норвежец досрочно защитил титул чемпиона мира.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составил €2 млн. Карлсен получит €1,2 млн, Непомнящий — €800 тыс.

31-летний Карлсен занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Он удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда.

Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.

24 ноября Карлсен отметил агрессивный стиль игры своего соперника. По его словам, Непомнящий играет быстрее и лучше понимает ценность сохранения короля, чем его предыдущие оппоненты.