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Песков прокомментировал поражение Непомнящего от Карлсена

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Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков 10 декабря прокомментировал поражение российского шахматиста Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.

Вспомнить Непомнящего: отдаст ли Карлсен шахматную корону сопернику из РФ
В четырех предыдущих матчах на первенство мира норвежский чемпион был невероятно стабилен

«Непомнящий — блестящий шахматист. Но он был слабее», — сказал представитель Кремля.

О победе Карлсена стало известно ранее в этот день. По итогам 11 партий он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5 черными фигурами. Норвежец досрочно защитил титул чемпиона мира.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составил €2 млн. Карлсен получит €1,2 млн, Непомнящий — €800 тыс.

31-летний Карлсен занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Он удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда.

Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.

24 ноября Карлсен отметил агрессивный стиль игры своего соперника. По его словам, Непомнящий играет быстрее и лучше понимает ценность сохранения короля, чем его предыдущие оппоненты.

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