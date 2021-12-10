Прямой эфир
Мир
Минфин США ввел санкции за связи с КНР, Мьянмой, КНДР и Бангладеш
Мир
Глава МИД Литвы подал в отставку из-за транзита белорусских грузов
Мир
Ангела Меркель решила написать автобиографию
Спорт
Карлсен обыграл Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам
Армия
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Общество
Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за гололедицы
Мир
В США заявили о праве украинского судна на проход в Керченском проливе
Мир
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира
Политика
Госдуме предложили ввести штрафы за ненадлежащее содержание животных
Мир
МИД РФ обвинил НАТО в подталкивании Украины к агрессивным шагам

PR-директор Лепса назвал слухами сообщения о разводе певца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информация о разводе певца Григория Лепса и его супруги Анны Шаплыковой является слухом, который останется без комментария. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил PR-директор исполнителя Владимир Урюпин.

Псу под хвост: развод, разгром и карьера тиктокера
Что смотреть в кино в эти выходные

«Ничего вам подсказывать не буду. Я не комментирую слухи», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

На просьбу прокомментировать заявление от истца Шаплыковой А.А. к ответчику Лепсверидзе Г.В. (настоящая фамилия исполнителя. — Ред.) на едином информационном сайте мировых судей Москвы Урюпин ответил, что не будет про это говорить.

«Если вы лучше меня знаете, зачем вы меня спрашиваете?» — возмутился он.

Ранее в этот день в Сети появилась информация, что Шаплыкова подала документы на развод с Лепсом после 20 лет совместной жизни. Судебное заседание назначено на 20 декабря, сообщается на сайте kp.ru.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова познакомились в 2000 году. Они поженились в 2002 году. В браке у пары родились две дочери и сын.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021