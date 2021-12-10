PR-директор Лепса назвал слухами сообщения о разводе певца

Информация о разводе певца Григория Лепса и его супруги Анны Шаплыковой является слухом, который останется без комментария. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил PR-директор исполнителя Владимир Урюпин.

«Ничего вам подсказывать не буду. Я не комментирую слухи», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

На просьбу прокомментировать заявление от истца Шаплыковой А.А. к ответчику Лепсверидзе Г.В. (настоящая фамилия исполнителя. — Ред.) на едином информационном сайте мировых судей Москвы Урюпин ответил, что не будет про это говорить.

«Если вы лучше меня знаете, зачем вы меня спрашиваете?» — возмутился он.

Ранее в этот день в Сети появилась информация, что Шаплыкова подала документы на развод с Лепсом после 20 лет совместной жизни. Судебное заседание назначено на 20 декабря, сообщается на сайте kp.ru.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова познакомились в 2000 году. Они поженились в 2002 году. В браке у пары родились две дочери и сын.