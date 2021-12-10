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Миронов предложил ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

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Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов направил на заключение в правительство РФ законопроект, предусматривающий введение ежегодной выплаты 13-й пенсии.

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«Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии», — написал он 10 декабря в своем Telegram-канале.

По словам политика, перед праздниками в декабре «граждане начинают активно брать потребительские кредиты, происходит всплеск микрофинансового кредитования».

«Охотнее всего банки и МФО (микрофинансовые организации) дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам всё равно считаются привлекательными заемщиками, ведь каждый месяц они получают пенсию. Если же у них возникнут сложности с погашением, то кредиторы смогут взыскать долг через суд с последующим принудительным списанием денег с банковской карты, на которую государство начисляет пенсию», — пояснил депутат.

Миронов считает, что, получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов.

«Людям не придется залезать в долги, а потом гасить их с большими непосильными процентами», — добавил он.

По оценке справороссов, на выплату 13-й пенсии необходимо порядка 654,8 млрд рублей.

В октябре профессор кафедры и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что в 2022 году больше всего вырастут социальные пенсии и пенсии по госпенсионному обеспечению. С учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, социальной — 10 307 рублей.

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