В кортеже Зеленского появился автомобиль с «кенгурятником»

В кортеже украинского лидера Владимира Зеленского появился новый микроавтобус с защитной дугой перед радиаторной сеткой, называемой «кенгурятником». Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщило издание «Страна.ua».

Журналист издания недавно встретил кортеж главы государства, в котором было четыре автомобиля. Перед машиной Зеленского ехал Volkswagen, оборудованный проблесковым маячком. За Mercedes президента Украины следовали два микроавтобуса охраны. На капоте одного из автобусов был установлен «кенгурятник».

«Такая деталь изначально была придумана американскими фермерами, чтобы защититься от крупных животных на пастбищах», — прокомментировало издание.

Позже идею переняли австралийские автомобилисты, которые сталкивались на дороге с большими и быстрыми кенгуру.

После покушения на первого помощника Зеленского Сергея Шефира 22 сентября офис украинского лидера был озабочен угрозами, которым может подвергнуться глава государства. Хотя Шефир не пострадал в ходе инцидента, он был шокирован тем, что был ранен его водитель.

Комментируя случившееся, глава администрации Зеленского назвал инцидент вызовом президенту и всему украинскому государству.

Ранее, 30 июля, в полицию поступили данные о минировании офиса Зеленского. В полиции тщательным образом проверили информацию.

В октябре 2019 года сотрудники национальной полиции задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства украинского президента. О подозрительном поведении мужчины сообщили местные жители, задержанный уверял, что ему «заказали Зеленского».