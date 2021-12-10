Более 1,5 тыс. камер видеонаблюдения установят в Тюменской области

В Тюменской области в ближайшее время установят 1564 уличные камеры. Большая часть из них (516) появится в столице региона.

По данным сайта госзакупок, департамент информатизации региона провел электронные торги. Единственная заявка поступила от представителей «Ростелекома», эта организация победила, передает портал «Наш город».

Стоит отметить, что в Тюмени часть новых камер видеонаблюдения будет работать в местах традиционного проведения публичных мероприятий на отрезке ул. Республики — от Технопарка до облдумы, в местах отдыха горожан.

Напомним, камеры установят на проблемных участках сбора мусора в Симферополе. Соответствующее распоряжение дал глава городской администрации Валентин Демидов. По данным мэрии, в Симферополе порядка 100 площадок, на которых люди регулярно сбрасывают крупногабаритный и строительный мусор. В дальнейшем вокруг образуются стихийные свалки. Камеры видеонаблюдения уже были установлены в Ялте на нескольких контейнерных площадках. Специалисты следят за уровнем загрязнения и предотвращают складирование отходов.