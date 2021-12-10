Значительное потепление прогнозируют синоптики в Карелии

Потепление ожидается на территории Карелии после морозов. Температура воздуха достигнет 0 градусов.

До конца рабочей недели в республике будут сохраняться аномальные морозы. Температура воздуха ниже нормы на 7–11 градусов. Местами столбики термометров опускаются до –23 градусов. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Ночью 12 декабря в Карелии ожидаются ледяные дожди. Температура воздуха днем достигнет –5…–10 градусов. 13 декабря температура достигнет 0…–5 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали похолодание до –25 градусов в Нижегородской области. Морозы будут сохраняться в ближайшие две ночи. Ситуация изменится 13 декабря под влиянием арктического антициклона и высокого атмосферного фона.