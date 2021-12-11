В США опубликовали результаты третьей фазы исследований «Коронавира»

Американский журнал трансляционных исследований (American Journal of Translational Research) опубликовал успешные результаты третьей фазы клинических исследований препарата «Коронавир» (фавипиравир).

В ходе открытого клинического исследования, проведенного с участием 168 взрослых пациентов с COVID-19 легкого и среднетяжелого течения, которые лечились как амбулаторно, так и госпитально, было установлено, что препарат позволяет сократить медиану времени до наступления улучшения на четыре дня, а среди амбулаторных пациентов — на восемь дней.

На седьмой день клиническое улучшение наступало более чем у 50% пациентов. Это в 1,5 раза выше показателя в группе, в которой использовалась стандартная терапия, включавшая гидроксихлорохин или умифеновир в комбинации с интраназальным интерфероном альфа.

Фавипиравир (действующее вещество «Коронавира») также продемонстрировал благоприятный профиль безопасности. Большинство пациентов хорошо переносили терапию, побочные эффекты оказались немногочисленными.

«Способность фавипиравира подавлять вирусную инфекцию на ранних стадиях заболевания, предотвращая дальнейшее развитие болезни, была показана в рамках клинического исследования, результаты которого только что опубликованы за рубежом», — заявил медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

Он также отметил, что препарат стал доступен для пациентов в Казахстане.

Ранее эффективность и безопасность фавипиравира уже была установлена в ходе клинических исследований, о завершении которых в конце сентября 2020 года объявила японская корпорация Fujifilm Holdings. В ходе исследования с участием 156 человек было установлено, что клиническое улучшение пациентов, принимавших фавипиравир, наступает в среднем за 11,9 дней, в группе сравнения, принимающих плацебо — за 14,7 дней.

Ранее, 12 ноября, в России был зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» (фавипиравир). Своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19.

Фавипиравир был синтезирован для лечения инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами. Он показал свою эффективность против вирусов гриппа, в частности птичьего гриппа, а также других инфекций.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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