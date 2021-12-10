Концепцию развития ульяновского технопарка презентуют в 2022 году

Ульяновская область примет участие в федеральном проекте «Технополисы Поволжья» по созданию кампусов и технологических площадок в 10 субъектах Приволжского федерального округа. Главным элементом должен стать ульяновский наноцентр. Как отметил генеральный директор Агентства технологического развития Вадим Павлов, концептуально это продолжение развития технопарка, передает ulpravda.ru.

«Внутри экопарка планируется несколько элементов: технокампус, индустриальная зона с производственными корпусами и третий элемент, связанный с продолжением портовой особой экономической зоны», — рассказал Павлов.

Проект подразумевает создание жилого района c зеленой зоной вдоль берега Волги. На следующий год запланирована презентация концепции технопарка.

В ноябре экспертный совет под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова рекомендовал присвоить статус резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» еще 20 инновационным проектам. Среди одобренных заявок: разработки и технологии в области здравоохранения, генной инженерии, IT, безопасности, инжиниринга, геодезии, транспорта, энергоэффективности, экологии.

Под управлением Центра инновационного развития и кластерных инициатив (ГАУЦИК СО) в экосистеме «Жигулевской долины» сформирована группа «точек роста», поддерживающая процесс инноваций: детский технопарк «Кванториум-63», бизнес-инкубатор, технопарк, уникальный региональный центр инжиниринга, IT-платформа инноваций, аккумулирующая инновации, инвестиции и меры поддержки региона на одной интернет-площадке.