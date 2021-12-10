Девочка погибла под колесами поезда в Брянской области

В Брянской области под колесами грузового поезда погибла 14-летняя девочка. Трагедия случилась вечером 9 декабря на 344-м км перегона Мценск–Думчино.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Допрошены члены локомотивной бригады, назначены экспертизы.

В середине ноября сообщалось о столкновении поезда с «Газелью» на переезде в Красноярском крае. Погибли пять человек, двое пострадали. Детей среди погибших и раненых нет.