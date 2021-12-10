Прокуроры проводят проверку после гибели ребенка в пожаре в Оренбуржье

Прокуратура Оренбургского района проводит проверку по факту гибели девятилетнего ребенка во время пожара в СНТ «Карачи». Трагедия случилась утром 10 декабря.

Надзорное ведомство должно дать оценку обстоятельствам произошедшего, определить, как исполнялись требования пожарной безопасности, проанализировать деятельность органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Возгорание двухэтажного жилого дома произошло утром в пятницу. На месте пожара работали 23 спасателя и шесть единиц техники. Во время тушения было обнаружено тело ребенка 2012 года рождения, пишет «Урал56.Ру».

Ранее сообщалось, что житель Оренбургской области спас из пожара жену и восьмерых детей. По предварительным данным, частный дом загорелся из-за недостатка конструкции и изготовления электрического оборудования.