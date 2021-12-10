Песков о споре Путина и Сокурова: режиссер непрофессионально затронул деликатные темы

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) достаточно жестко отвечал кинорежиссеру Александру Сокурову, поскольку тот без знания предмета говорил о деликатных темах. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порталу Daily Storm.

«Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы», — сказал он.

Как отметил Песков, это то, «чего не терпит президент», и он прямо об этом сказал.

Выступление Сокурова длилось больше 15 минут. Российский лидер раскритиковал предложение режиссера подумать о конструкции российского государства. По словам Путина, он готов подискутировать с Сокуровым и пригласил его к себе. Вместе с тем он подчеркнул, что во время выступления были затронуты «очень тонкие и чувствительные вещи».

Кроме того, в ходе заседания СПЧ президент России рассказал о попытках Североатлантического альянса превратить Россию в Московию. По его словам, Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. Российский лидер также призвал «не будить лихо» обсуждениями территориальных претензий внутри страны.